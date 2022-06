Giulia de Lellis: “Ho avuto tutto quello che si può avere da questo virus maledetto” (Di domenica 19 giugno 2022) Torna sui social Giulia de Lellis, dopo aver lasciato per qualche ora i fan con un filo di preoccupazione, viste le sue condizioni di salute. L’influencer si era presa una pausa, spiegando di aver contratto per la seconda volta il covid, ma in modo molto aggressivo, al suo secondo contagio. Torna quindi a parlare su instagram a ringrazia tutte le persone che le hanno mandato dei messaggi, che hanno provato a chiamarla e si scusa, anche con alcuni dei suoi più cari amici perchè davvero, non ha risposto a nessuno. “Non ce la facevo neppure a tenere il telefono in mano” ha detto l’influencer. “Anche ora faccio fatica a tenere il telefono in mano, ho una debolezza incredibile” ha spiegato la bella romana. Giulia de Lellis in ripresa dopo la seconda volta con il covid 19 Dopo aver salutato i fan e rassicurato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 giugno 2022) Torna sui socialde, dopo aver lasciato per qualche ora i fan con un filo di preoccupazione, viste le sue condizioni di salute. L’influencer si era presa una pausa, spiegando di aver contratto per la seconda volta il covid, ma in modo molto aggressivo, al suo secondo contagio. Torna quindi a parlare su instagram a ringrazia tutte le persone che le hanno mandato dei messaggi, che hanno provato a chiamarla e si scusa, anche con alcuni dei suoi più cari amici perchè davvero, non ha risposto a nessuno. “Non ce la facevo neppure a tenere il telefono in mano” ha detto l’influencer. “Anche ora faccio fatica a tenere il telefono in mano, ho una debolezza incredibile” ha spiegato la bella romana.dein ripresa dopo la seconda volta con il covid 19 Dopo aver salutato i fan e rassicurato ...

