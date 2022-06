Giro di Svizzera 2022, Domenico Pozzovivo: “A cronometro posso regalare sorprese. Dopo il Campionato Italiano vado in vacanza” (Di domenica 19 giugno 2022) L’ottava posizione messa in cascina nel segmento di ieri consente a Domenico Pozzovivo di portarsi in top-5 nella classifica generale del Giro di Svizzera 2022. Il lucano ha saputo difendersi alla grande nei 197 km da Ambri a Malbun, oggi dovrà fare altrettanto a cronometro: sono in programma 25,6 km contro il tempo in quel di Vaduz. Molto difficile conservare la quinta piazza in classifica. Lo specialista Stefan Kung si trova a soli 42” dall’azzurro e l’altro svizzero della Groupama-FDJ, Sebastien Reichenbach, insegue a 32”. Poco male, la top-10 è già in archivio e conferma il grande periodo di forma dell’immarcescibile “Pozzo”. Queste le sue dichiarazioni al termine della tappa di ieri, con un focus sulla cronometro odierna: “Questa tappa è stata veramente durissima, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) L’ottava posizione messa in cascina nel segmento di ieri consente adi portarsi in top-5 nella classifica generale deldi. Il lucano ha saputo difendersi alla grande nei 197 km da Ambri a Malbun, oggi dovrà fare altrettanto a: sono in programma 25,6 km contro il tempo in quel di Vaduz. Molto difficile conservare la quinta piazza in classifica. Lo specialista Stefan Kung si trova a soli 42” dall’azzurro e l’altro svizzero della Groupama-FDJ, Sebastien Reichenbach, insegue a 32”. Poco male, la top-10 è già in archivio e conferma il grande periodo di forma dell’immarcescibile “Pozzo”. Queste le sue dichiarazioni al termine della tappa di ieri, con un focus sullaodierna: “Questa tappa è stata veramente durissima, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - SpazioCiclismo : Elisa Balsamo ha chiuso in quarta posizione la prima tappa del #TourdeSuisseWomen - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: gran finale a cronometro, sfida Thomas-Higuita - SpazioCiclismo : VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 1 Giro di Svizzera Donne 2022 - cyclingoo : ?? VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 1 Giro di Svizzera Donne 2022 / By @spaziociclismo -