Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti: gli orrori dalla Bosnia all’Ucraina (Di domenica 19 giugno 2022) La violenza sessuale è considerata un’arma di guerra, usata dai vincitori contro i vinti, dagli invasori contro gli ‘invasi’; la guerra in Ucraina ne ha restituito alcune prove agghiaccianti, ma la storia ne ha testimonianze fin dai tempi più remoti. Per eliminare il silenzio attorno a questa pratica disumana nasce La Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati. Questa ricorrenza è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; sin dalla sua fondazione l’intento della Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati è stato e rimane quello di mettere fine ad una ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Laè considerata un’arma di guerra, usata dai vincitori contro i vinti, dagli invasori contro gli ‘invasi’; la guerra in Ucraina ne ha restituito alcune prove agghiaccianti, ma la storia ne ha testimonianze fin dai tempi più remoti. Per eliminare il silenzio attorno a questa pratica disumana nasce Lacontro laneiarmati. Questa ricorrenza è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; sinsua fondazione l’intentocontro laneiarmati è stato e rimane quello di mettere fine ad una ...

ParoleOstili : Oggi è la prima Giornata Internazionale contro l'#hatespeech. Una giornata indetta dalle Nazioni Unite per contrast… - rubio_chef : Venerdì 17 (Napoli) e sabato 18 (Caserta) in piazza per la “Giornata Internazionale del Rifugiato” per richiedere c… - MgraziaT : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #19giugno Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati. Crimine contro l’… - rositauau : RT @UniTrieste: #18giugno Giornata Internazionale ONU per Contrastare i discorsi d’Odio In questa fase storica e sociale le “parole sono… - BacsikZsolt : RT @VVezzali: Complimenti e grazie all'Arma dei @Carabinieri per aver scelto lo sport per lanciare un messaggio importante in occasione del… -