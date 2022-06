Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli scatenata agli Europei | secondo oro alle clavette | dominio nelle specialità

Pubblicità

Sofia Raffaeli entra nella storia . La 18enne marchigiana conquista la medaglia d'oro nel cerchio agli Europei di Tel Aviv 2022 di, diventando così la prima italiana di sempre a vincere un titolo continentale individuale . Dopo la delusione del quarto posto di sabato nella finale All - Around (dove era favorita ...Sofia Raffaeli ha scritto una nuova pagina di storia per latricolore. La marchigiana ha infatti conquistato la medaglia d'oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: mai prima di oggi un'azzurra era riuscita a salire sul gradino ...Sofia Raffaeli confeziona una nuova magia nelle Finali di Specialità che chiudono gli Europei 2022 di ginnastica ritmica. L’azzurra si sta scatenando sulla pedana di Tel Aviv (Israele), cercando di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che tra poco più di mezz'ora sarà il momento delle finali ad attre ...