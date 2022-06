Ginnastica ritmica | l’Italia firma la doppietta agli Europei | oro nell’esercizio misto | le Farfalle si consolano dopo le ingiustizie

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022)una superbanelle Finali di Specialità degli2022 di. La nostra Nazionale è scesa in pedana a Tel Aviv (Israele)il furto subito ieri nel concorso generale, oggi si è consolata con i due sigilli negli atti conclusivi sui vari attrezzi:l’affermazione con i cinque cerchi, lehanno giganteggiato anche con i tre nastri e le due palle, imponendosi con ampio margine sull’intera concorrenza. La capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean, Laura Paris si sono ampiamente distinte sulle note di Mercy in Darkness” di Two Steps From Hell & Thomas Bergersen, interpretando sontuosamente l’omaggio...