Ginnastica ritmica, Italia derubata da Israele. Le azzurre si sfogano: "È solo uno schifo da anni. Basta stare zitti" (Di domenica 19 giugno 2022) Delusione bruciante quella sopraggiunta ieri in quel di Tel Aviv (Israele), sede degli Europei di Ginnastica ritmica. Le Farfalle azzurre erano pronte ad acciuffare l'oro continentale nel concorso generale per gruppi, ma sono state beffate sul più bello dalla formazione padrona di casa complice un verdetto inverosimile. Non è la prima volta (anzi, pare stia diventando pratica abitudinaria) che gli atleti del luogo vengono favoriti dalla giuria nelle gare di Ginnastica, ritmica o artistica non fa differenza. Basti pensare al caso lampante della finale olimpica agli anelli (Atene 2004) quando il greco Dimosthenis Tampakos si impose pur senza brillare davanti al suo pubblico ottenendo un punteggio ingiustificatamente alto. Lo squadrone azzurro formato da Alessia Maurelli, Martina ...

