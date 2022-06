Gigi D’Alessio, durante il suo show, Eros Ramazzotti ha un pensiero per la bambina uccisa dalla mamma (Di domenica 19 giugno 2022) E’ stata una serata incredibile quella organizzata da Gigi D’Alessio in occasione del festeggiamento dei 30 anni di carriera. Una serata di grande successo durante la quale Eros Ramazzotti ha ricordato la piccola Elena. Ha festeggiato 30 anni di carriera davanti ad una piazza gremita di gente regalando a milioni di persone una serata di grandi emozioni. Stiamo nello specifico parlando del noto cantautore italiano Gigi D’Alessio che nella serata di venerdì 17 giugno è stato il protagonista di uno show davvero unico e magico. Nel corso della serata diversi sono stati gli ospiti presenti, tra questi anche il noto artista Eros Ramazzotti che proprio nel corso del suo intervento non ha perso l’occasione per rivolgere un ... Leggi su baritalianews (Di domenica 19 giugno 2022) E’ stata una serata incredibile quella organizzata dain occasione del festeggiamento dei 30 anni di carriera. Una serata di grande successola qualeha ricordato la piccola Elena. Ha festeggiato 30 anni di carriera davanti ad una piazza gremita di gente regalando a milioni di persone una serata di grandi emozioni. Stiamo nello specifico parlando del noto cantautore italianoche nella serata di venerdì 17 giugno è stato il protagonista di unodavvero unico e magico. Nel corso della serata diversi sono stati gli ospiti presenti, tra questi anche il noto artistache proprio nel corso del suo intervento non ha perso l’occasione per rivolgere un ...

