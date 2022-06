Gemitaiz al Rock in Roma | il grande ritorno come dopo un eclissi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 giugno 2022) È troppo tempo che non lo facevo, sono così emozionato” non l’ha fatto che ripetere ieri sera,al concerto, il primotre anni. È partito con il concerto di ieri sera, infatti, il “Summer Tour 2022” e ha già dimostrato, in un evento solo, tutta la potenza e l’energia di uninforma. Accompagnatosempre da Mixer T., il concerto diè stata l’occasione per cantare a squarciagola il suo ultimo album. E non solo, “chi mi segue da tanto, tantissimo tempo, questa la conosce” anticipava il rapper prima dei brani classici, quelli storici che facevano ballare con i passetti doppi gli amiconi vicino le transenne. Quasifosse un modo per stringersi, intorno a vecchie glorie che hanno incorniciato momenti ...