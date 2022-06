GdS – Mercato, Roma-Frattesi, si intensifica la trattativa con il Sassuolo (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 16:07:24 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioMercato proveniente dalla rosea: Il centrocampista cresciuto in giallorosso sta facendo di tutto per tornare a “casa”. E ripetere così il percorso compiuto da Pellegrini Le vacanze sono sacre, soprattutto quando si arriva da una stagione intensa, quella della consacrazione. Ma Davide Frattesi, tra Ostia, Sardegna e Grecia, ha e avrà un occhio al mare e l’altro al Mercato. Perché questa è l’estate, finora, più importante della sua carriera. Il centrocampista del Sassuolo, 23 anni a settembre, 38 partite con il club in questa stagione, piace alla Roma che sta facendo di tutto per riportarlo a Trigoria e metterlo a disposizione di Mourinho per metà luglio, quando inizierà il ritiro all’estero e saranno convocati i ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 16:07:24 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: Il centrocampista cresciuto in giallorosso sta facendo di tutto per tornare a “casa”. E ripetere così il percorso compiuto da Pellegrini Le vacanze sono sacre, soprattutto quando si arriva da una stagione intensa, quella della consacrazione. Ma Davide, tra Ostia, Sardegna e Grecia, ha e avrà un occhio al mare e l’altro al. Perché questa è l’estate, finora, più importante della sua carriera. Il centrocampista del, 23 anni a settembre, 38 partite con il club in questa stagione, piace allache sta facendo di tutto per riportarlo a Trigoria e metterlo a disposizione di Mourinho per metà luglio, quando inizierà il ritiro all’estero e saranno convocati i ...

