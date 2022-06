Gazzetta – Juve addio Ihattaren? Il riscatto dell’Ajax è dietro l’angolo (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 19:33:53Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: L’olandese che era fuggito dalla Samp, dove la Juve lo aveva girato in prestito, è vicino all’accordo coi Lancieri: il club bianconero incasserà poco meno di 2 milioni di euro L’Ajax sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto su Ihatteren, sulla base d’accordo di un milione e 900 mila euro, così da prelevarlo definitivamente dalla Juventus. I bianconeri si erano ritrovati costretti a trattare la sua cessione a gennaio, dopo che il ragazzo aveva deciso di venir meno agli accordi con la Sampdoria e cambiare agente, pochi mesi dopo l’approdo ufficiale a Torino. Sembrava a un passo dall’Utrecht, il club della sua città natale in cui si era rifugiato in autunno nell’attesa di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 19:33:53Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: L’olandese che era fuggito dalla Samp, dove lalo aveva girato in prestito, è vicino all’accordo coi Lancieri: il club bianconero incasserà poco meno di 2 milioni di euro L’Ajax sembra intenzionato a esercitare il diritto disu Ihatteren, sulla base d’accordo di un milione e 900 mila euro, così da prelevarlo definitivamente dallantus. I bianconeri si erano ritrovati costretti a trattare la sua cessione a gennaio, dopo che il ragazzo aveva deciso di venir meno agli accordi con la Sampdoria e cambiare agente, pochi mesi dopo l’approdo ufficiale a Torino. Sembrava a un passo dall’Utrecht, il club della sua città natale in cui si era rifugiato in autunno nell’attesa di ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, eppur si muove: fumata bianca a inizio settimana? - Gazzetta_it : Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo #Juve - AdeNugraha999 : RT @FabDellaValle: La #Juve aspetta una risposta da #Di Maria che è in vacanza a Ibiza con Paredes e Lo Celso. Stretta finale @Gazzetta_it - juve_magazine : GAZZETTA - Juventus, Allegri valuterà vari giovani in ritiro per poi decidere se mandarli in prestito o aggregarli -