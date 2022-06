Gazzetta dello Sport: “Le ultime sull’affare Lukaku, tutti i dettagli” (Di domenica 19 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’affare Lukaku-Inter. Ci sono novità riguardanti il ritorno di Big Rom in Italia. Di seguito tutti i dettagli forniti dalla rosea. “Dopo il rinvio del vertice di venerdì a causa del viaggio intercontinentale di Todd Boehly da Londra in California. Poi, domani, in video conferenza si tornerà a chiacchierare e da Milano l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio riprenderanno la discussione là dove si era interrotta. Tocca al Chelsea fare ufficialmente un prezzo per il prestito secco, che era stato semplicemente vagheggiato la prima volta: si ragiona sui 15 milioni o poco più. E da lì inizierà la seconda fase della trattativa visto che l’Inter è pronta a raddoppiare l’offerta fino a 10. Lì, esattamente a metà strada, c’è fiducia di chiudere, con ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 giugno 2022) Laha parlato dell’affare-Inter. Ci sono novità riguardanti il ritorno di Big Rom in Italia. Di seguitoforniti dalla rosea. “Dopo il rinvio del vertice di venerdì a causa del viaggio intercontinentale di Todd Boehly da Londra in California. Poi, domani, in video conferenza si tornerà a chiacchierare e da Milano l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio riprenderanno la discussione là dove si era interrotta. Tocca al Chelsea fare ufficialmente un prezzo per il prestito secco, che era stato semplicemente vagheggiato la prima volta: si ragiona sui 15 milioni o poco più. E da lì inizierà la seconda fase della trattativa visto che l’Inter è pronta a raddoppiare l’offerta fino a 10. Lì, esattamente a metà strada, c’è fiducia di chiudere, con ...

