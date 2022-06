Gas dalla Russia, la telenovela dell’estate 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Non saranno stati pochi gli italiani che sono entrati in agitazione quando hanno ascoltato le ultime notizie ufficiali di fonte governativa riguardanti l’affaire, tale è ormai diventato, della fornitura di gas della Russia. Con l’augurio che il Premier e i suo ministri abbiano ecceduto in prudenza, la parola che è stata ripetuta con maggior frequenza nelle loro comunicazioni è stata “razionamento”. Avrebbe fatto tremare la generazione che visse la guerra quel termine, ma ormai essa è stata decimata dall’età che è avanzata. Resta però il ricordo, nella generazione successiva, dei racconti sulle tessere annonarie e la borsa nera che tenevano banco, in genere la domenica pomeriggio, quando la famiglia si trovava riunita, fino alla fine degli anni ’70, talvolta anche oltre. È passata una sola notte dopo quell’allarme e la situazione, dal pomeriggio di sabato, allo stato ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) Non saranno stati pochi gli italiani che sono entrati in agitazione quando hanno ascoltato le ultime notizie ufficiali di fonte governativa riguardanti l’affaire, tale è ormai diventato, della fornitura di gas della. Con l’augurio che il Premier e i suo ministri abbiano ecceduto in prudenza, la parola che è stata ripetuta con maggior frequenza nelle loro comunicazioni è stata “razionamento”. Avrebbe fatto tremare la generazione che visse la guerra quel termine, ma ormai essa è stata decimata dall’età che è avanzata. Resta però il ricordo, nella generazione successiva, dei racconti sulle tessere annonarie e la borsa nera che tenevano banco, in genere la domenica pomeriggio, quando la famiglia si trovava riunita, fino alla fine degli anni ’70, talvolta anche oltre. È passata una sola notte dopo quell’allarme e la situazione, dal pomeriggio di sabato, allo stato ...

