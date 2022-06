Futuro nero per il governo: “M5S? Conseguenze traumatiche”. Conte si infila nel vicolo cieco (Di domenica 19 giugno 2022) Il governo è diviso sulla politica estera e il Movimento 5 Stelle prepara lo strappo. Le Conseguenze sull'esecutivo guidato da Mario Draghi sono analizzate nel corso dell'edizione del 18 giugno di In Onda, talk show del weekend di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Sul tema viene interrogato Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera: “Il governo secondo me non può andare in crisi. La spaccatura del M5S è reale e avrà Conseguenze traumatiche. Non solo per loro, anche per noi, è la più grande forza di governo”. “Anche per la tenuta del governo” interviene De Gregorio, preoccupata per lo strappo grillino sulle armi all'Ucraina e le relative Conseguenze. “Qualche effetto può esserci - prosegue Franco ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Ilè diviso sulla politica estera e il Movimento 5 Stelle prepara lo strappo. Lesull'esecutivo guidato da Mario Draghi sono analizzate nel corso dell'edizione del 18 giugno di In Onda, talk show del weekend di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Sul tema viene interrogato Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera: “Ilsecondo me non può andare in crisi. La spaccatura delè reale e avrà. Non solo per loro, anche per noi, è la più grande forza di”. “Anche per la tenuta del” interviene De Gregorio, preoccupata per lo strappo grillino sulle armi all'Ucraina e le relative. “Qualche effetto può esserci - prosegue Franco ...

