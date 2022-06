Furti d’arte | il silenzio di Franceschini e lo strano caso della Madonna e Santi scomparsa a Figline cent’anni fa e ricomparsa a Cleveland

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) L’arte italiana è apprezzata in tutto il mondo. Forse fin troppo. E non c’è bisogno di ricorrere ai soliti Botticelli e Michelangelo per far perdere la testa, per esempio agli americani. Basta una terracotta policroma invetriata e smaltata di Benedetto Buglioni – artista operante a Firenze tra XV e XVI secolo, formatosi nella bottega di AndreaRobbia – e subito si scatena un pandemonio che riporta l’attenzione su una storia di ben 117 anni fa. Che per ora non ha avuto un lieto fine, perché l’opera al centrovicenda fu rubata da un tabernacolo vicino aValdarno, in provincia di Firenze, e qualche anno fa èalMuseum of Art, in Ohio, dando origine perfino a un’interrogazione di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, ai quali il Ministro...