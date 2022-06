Francia, Mbappè risponde a Le Graet: “L’idea di lasciare la Nazionale era legata al razzismo, non ad altro” (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante del PSG Kylian Mbappè, tramite un tweet sul suo profilo, ha spiegato le motivazioni che gli avevano fatto pensare ad un suo possibile addio alla Francia dopo gli ultimi Europei. Nello specifico il calciatore sottolinea come la decisione fosse legata al razzismo e a nient’altro. Dunque non centrava la delusione dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, che eliminò la Francia da Euro 2020, come sosteneva invece il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet. Ecco il testo del tweet del francese: “Sì alla fine gli ho spiegato soprattutto bene che si trattava di razzismo e non per il rigore. Ma riteneva che non ci fosse stato razzismo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante del PSG Kylian, tramite un tweet sul suo profilo, ha spiegato le motivazioni che gli avevano fatto pensare ad un suo possibile addio alladopo gli ultimi Europei. Nello specifico il calciatore sottolinea come la decisione fosseale a nient’. Dunque non centrava la delusione dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, che eliminò lada Euro 2020, come sosteneva invece il presidente della Federcalcio francese Noel Le. Ecco il testo del tweet del francese: “Sì alla fine gli ho spiegato soprattutto bene che si trattava die non per il rigore. Ma riteneva che non ci fosse stato”. SportFace.

Pubblicità

sportmediaset : Perdite record per il Psg: rosso da 300 milioni, il mercato ne risente #Psg #Messi #Mbappe - sportface2016 : Francia, #Mbappè risponde a Le Graet: “L’idea di lasciare la Nazionale era legata al razzismo, non ad altro” - malormag : RT @jjpauz: Sperando che questo thread sia spunto di riflessione per tanti, che anziché lamentarsi perchè “in Francia nasce Mbappè e da noi… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Perdite record per il Psg: rosso da 300 milioni, il mercato ne risente #Psg #Messi #Mbappe - Giusepp00699032 : RT @sportmediaset: Perdite record per il Psg: rosso da 300 milioni, il mercato ne risente #Psg #Messi #Mbappe -

Francia, Mbappe voleva lasciare la nazionale dopo Euro 2020 Mbappe ha giocato altre nove volte per la Francia dopo la delusione di Euro 2020 dello scorso anno, aiutando il suo Paese a qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest'anno in Qatar. Ha segnato 27 ... Mbappé, il presidente della Federazione francese: "Voleva lasciare la Francia..." Il presidente della Federazione francese De Graet ha rivelato un aneddoto su Kylian Mbappé Noel De Graet, presidente della Federazione francese, in una intervista a JDD ha rivelato un aneddoto su ... Mbappe ha giocato altre nove volte per ladopo la delusione di Euro 2020 dello scorso anno, aiutando il suo Paese a qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest'anno in Qatar. Ha segnato 27 ...Il presidente della Federazione francese De Graet ha rivelato un aneddoto su Kylian Mbappé Noel De Graet, presidente della Federazione francese, in una intervista a JDD ha rivelato un aneddoto su ...