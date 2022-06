Francia | Macron perde maggioranza assoluta | tallonato da Mélenchon Le Pen decuplica i deputati

(Di domenica 19 giugno 2022) Assemblée Nationale con equilibri sconvolti in, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative : Emmanuelcon la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla...

Lui non si è spostato, è lache dopo mille evoluzioni oggi ritrova in lui, 70enne adorato dai giovani, il leader da opporre a. Gli attacchi degli avversari macronisti hanno ricordato ...... ex portavoce di Emmanuel. 'Se questi risultati si confermano siamo lontani dalle ... annunciando quindi l'intenzione di 'cercare alleanze' con gli altri partiti per il bene dellaDa sempre schierato a sinistra, il tribuno della gauche francese è anticapitalista e terzomondista. Ma condanna la Russia e adegua le sue battaglie ai tempi: così ha rivitalizzato la sinistra (e insid ...Un Macron sconfitto e ora più indebolito e con l'esigenza di trovare nuovi alleati per poter governare la Francia, è quanto emerge dai risultati del secondo turno delle elezioni legislative in Francia ...