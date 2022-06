Francia | Macron perde la maggioranza assoluta | sarà costretto alla cohabitation Boom di voti per Le Pen

(Di domenica 19 giugno 2022) Un segnale negativo anche per le sinistre italiane e per il premier Draghi, che da sempre si trovava in pieno accordo col collega francese. Che, indebolito dall'insuccesso elettorale, non avrà forse quel peso che aveva avuto finora in Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oggi, coi ballottaggi delle Legislative, sapremo chi governerà la Francia. Macron vuole liberar… - Corriere : Elezioni legislative in Francia, Macron-Mélenchon: è l’ora della verità per la République - fattoquotidiano : La coalizione macronista Ensemble è tallonata dalla Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) guidata da Je… - mamelettrico : RT @AlessandroCere7: Dopo il ministro della salute anche Amélie de Montchalin, ministro dell'ecologia, è sconfitta e dovrà lasciare il gove… - 73deva73 : Francia: exit poll, Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Risultato clamoroso della #LePen . -

- La coalizione 'Ensemble!' del presidentepunta a ottenere la maggioranza assoluta, almeno 289 seggi. Nupes, coalizione di Melenchon si troverà fra i 160 e i 190 seggiAssemblée Nationale con equilibri sconvolti in, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Emmanuelcon la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare, 289 seggi. Nel ...Roma, 19 giu. (askanews) - La coalizione centrista che sostiene il presidente francese Emmanuel Macron uscirebbe in vantaggio nelle cruciali ...Assemblée Nationale con equilibri sconvolti in Francia, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Emmanuel Macron con la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assolu ...