Francia, il presidente della Federcalcio: "Mbappé voleva abbandonare la nazionale dopo gli Europei" (Di domenica 19 giugno 2022) Noel De Graet, presidente della Federcalcio Francese, ha svelato un retroscena relativo a Kylian Mbappé ed il suo rapporto con la nazionale della Francia: "Ho ricevuto Kylian dopo l'eliminazione dagli Europei contro la Svizzera. Abbiamo parlato per cinque minuti, era molto arrabbiato e voleva lasciare la nazionale. Ovviamente non lo pensava per davvero, ma la sconfitta era particolarmente frustrante, specialmente per un vincente come lui. Per fortuna ora non c'è più nulla da temere, Kylian è un ragazzo fantastico" ha detto l'uomo in un'intervista a JDD. SportFace.

