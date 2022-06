Francia, i dati degli Exit Poll: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Boom di seggi per Marine Le Pen (Di domenica 19 giugno 2022) A poco meno di due mesi dalle elezioni che hanno confermato Emmanuel Macron come presidente della Repubblica, i cittadini francesi sono stati richiamati al voto per scegliere i loro rappresentanti all’Assemblée Nationale. Secondo i primi dati degli Exit Poll, nel secondo turno di queste elezioni il presidente francese ha perso la maggioranza assoluta. La soglia che serve per garantire la sicurezza di vedere passare le proprie leggi è 289 seggi. Nella sua prima legislatura Macron poteva puntare su 341 deputanti mentre in questa dovrà accontentarsi di una quota compresa tra 205 e 235. Appena dopo di lui c’è Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon che potrà contare su una quota tra 170 e 190 seggi. ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) A poco meno di due mesi dalle elezioni che hanno confermato Emmanuelcome presidente della Repubblica, i cittadini francesi sono stati richiamati al voto per scegliere i loro rappresentanti all’Assemblée Nationale. Secondo i primi, nel secondo turno di queste elezioni il presidente francese ha perso la. La soglia che serve per garantire la sicurezza di vedere passare le proprie leggi è 289. Nella sua prima legislaturapoteva puntare su 341 deputanti mentre in questa dovrà accontentarsi di una quota compresa tra 205 e 235. Appena dopo di lui c’è Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon che potrà contare su una quota tra 170 e 190. ...

