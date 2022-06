Francia, exit poll: Macron non ha la maggioranza assoluta, bene Mélenchon ma vola Marine Le Pen (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuel Macron non ottiene la maggioranza assoluta alle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell'Ifop, secondo cui la coalizione Ensemble! è data tra i 210 e i 250 ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuelnon ottiene laalle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell'Ifop, secondo cui la coalizione Ensemble! è data tra i 210 e i 250 ...

