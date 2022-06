Pubblicità

FirenzePost : Francia: ballottaggio elezioni, la sfida di Mélenchon a Macron - GerriLiu5 : RT @PietroPitMarino: Flop assoluto del candidato d'estrema destra @ZemmourEric che resta fuori dal ballottaggio e il cui partito #Reconquet… - Europeo91785337 : @marioricciard18 @Moonlightshad1 @EnricoLetta @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Pompavano la destra perchè finire al b… - agoravoxitalia : Elezioni Francia | NUPES più della coalizione di Macron pari al 1° turno: il ballottaggio porterà comunque a sorpre… - Carmeli33392291 : Brutte notizie in Francia per il presidente Emmanuel Macron, rieletto all’Eliseo lo scorso aprile. Battuta d’arrest… -

Oggi insi vota per ildelle legislative per il rinnovo dell'Assemblea nazionale francese. La sfida all'ultimo voto si concluderà in serata, con le proiezioni dopo le 20, a seggi chiusi. ...... che corre in ticket con l'afrocolombianaMarquez, attivista dei diritti umani. A lui sono ... Alpotrebbe contare sul grosso dei consensi ottenuti da Federico 'Fico' Gutierrez, il ...Roma, 19 giu. (askanews) - Oggi in Francia si vota per il ballottaggio delle legislative per il rinnovo dell'Assemblea nazionale francese. La ...La sfida all'ultimo voto si concluderà in serata, con le proiezioni dopo le 20, a seggi chiusi. Il presidente francese Macron teme per il destino del suo secondo quinquennato ...