Francia al voto per il ballottaggio delle legislative. Macron, tallonato da Mélenchon, trema: decisive le astensioni (Di domenica 19 giugno 2022) Macron alla prova del nove. Seggi aperti in Francia da questa mattina alle 8 per il secondo e ultimo turno delle elezioni legislative. Appena rieletto lo scorso aprile per un secondo mandato, il presidente francese rischia di non riuscire a conquistare la maggioranza assoluta dei 577 deputati dell'Assemblea Nazionale, di fronte alla sfida di Nupes, il fronte della sinistra radicale guidato dal leader Jean Luc Melenchon. In questo caso Macron potrebbe dover chiedere appoggio ai deputati della destra moderata di Les Republicains. Francia: urne aperte per il ballottaggio delle elezioni legislative Gli astenuti sono i monitorati speciali. Portare alle urne chi prima ha scelto di non votare sarà dirimente soprattutto per la Nupes – unione ...

