Fotoprotezione e bellezza prêt-à-porter | alcuni consigli da ISDIN

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 giugno 2022) Voglia di sole, di estate e di partire. Che sia solo per un week-end, per una passeggiata, una corsa o per praticare un po’ di sport, la pelle può tornare a godersi il sole, purché sia protetta dai danni provocati dall’esposizione ai raggi solari e idratata dopo l’abbronzatura., proponeprodotti in formato travelmate: perfetti compagni da portare sempre con sè 365 giorni l’anno.FOTOPROTECTOR FUSION WATER Il fotoprotettore viso formulato in fase acquosa con texture ultraleggera che non irrita gli occhi, specificatamente formulato per l’utilizzo quotidiano durante attività all’aria aperta. Ha un’elevata protezione UVB e UVA SPF50 e fornisce anche un’idratazione intensa e un assorbimento immediato.Premiato a livello internazionale, è il fotoprotettore più venduto nelle farmacie di Spagna, Portogallo, Messico, ...