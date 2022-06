Forza un posto di blocco vicino al Vaticano, sparo per fermarlo: bloccato col taser dopo l'inseguimento (Di domenica 19 giugno 2022) inseguimento per le vie della Capitale tra una Bmw e auto della polizia e dei carabinieri. Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che aveva Forzato un posto di blocco vicino al Vaticano , è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022)per le vie della Capitale tra una Bmw e auto della polizia e dei carabinieri. Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che avevato undial, è ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? FORZA Matteo! ?? #Berrettini conquista un posto nelle semifinali del Queen's Club: 6-4 6-2 a Paul! #tennis - Agenzia_Ansa : Forza un posto di blocco in Vaticano, poi fugge. L'uomo è stato fermato dopo un breve inseguimento dalla polizia ch… - sole24ore : Auto forza posto blocco vicino Vaticano, sparo per fermarla. Scatta protocollo antiterrorismo… - 9Rosss : ah quindi si è liberato un posto in Forza Italia - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Forza posto di blocco vicino al Vaticano e scappa: uno sparo per fermarlo #albanese #roma #vaticano -