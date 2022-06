Forza posto di blocco vicino al Vaticano | uno sparo per fermarlo | bloccato col taser dopo l' inseguimento

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? FORZA Matteo! ?? #Berrettini conquista un posto nelle semifinali del Queen's Club: 6-4 6-2 a Paul! #tennis - Agenzia_Ansa : Forza un posto di blocco in Vaticano, poi fugge. L'uomo è stato fermato dopo un breve inseguimento dalla polizia ch… - repubblica : Spari a San Pietro contro auto che forza posto di blocco. Chiuso il Sant'Uffizio: scatta protocollo antiterrorismo… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Paura a San Pietro, auto forza posto di blocco: spari alle ruote. Fermato un 39enne. FOTO - SkyTG24 : Paura a San Pietro, auto forza posto di blocco: spari alle ruote. Fermato un 39enne. FOTO -

Per bloccarlo, un un mezzo del polizia si èdi traverso sulla strada ed è stata centrata dalla Bmw del fuggitivo che è rimasto chiuso nell'auto tanto che per estrarlo dalla macchina è stato ...Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che aveva forzato undi blocco vicino al Vaticano, è stato sparato anche un colpo in direzione delle ruote dell'auto. L'uomo si è dato alla fuga ed ...Inseguimento per le vie di Roma tra una Bmw e auto della Polizia e dei Carabinieri. Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che aveva forzato un posto di blocco vicino al Vaticano, è stato ...Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che aveva forzato un posto di blocco vicino al Vaticano, è stato sparato anche un colpo in direzione delle ruote dell'auto. Si è dato alla fuga L ...