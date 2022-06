Forza Motorsport | una valanga di info sul nuovo capitolo in arrivo su PC e Xbox Series X|S

(Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore sono emersi unadi dettagli riguardanti ildella storica saga di videogiochi di corse,. Tutto merito delMonthly che ha appunto permesso di portare alla luce un bel po’ di dettagli riguardanti ilvideogame che è stato presentato di recente all’& Bethesda Games Showcase., 19/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio le novità riguardano la modalità di carriera, le gare e le auto presenti nell’atteso gioco. A svelarle è stato Chris Esaky, che altri non è se non il creative director del videogame motoristico, e che ha appunto fatto sapere che ci sarà una nuova modalità carriera, completamente rivista rispetto a quanto giocato in ...

Di recente abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata al prossimo simulatore di corse di Turn 10 ,, e se da un lato sembra assolutamente splendido a livello visivo, dall'altro molti si chiedono se l'implementazione del ray - tracing funzionerà in modo simile a Gran Turismo 7 , ...Rossi sottolinea che il talento del Diablo è ovviamente non comune: 'Riesce a sfruttare appieno i punti didella Yamaha, ma per entrare in curva a quella velocità ogni volta si prende dei ...Digital Foundry ha analizzato i trailer di Forza Motorsport per capirne i segreti e studiare come sia giunto a supportare il ray tracing, il 4k ed i 60fps.Digital Foundry inoltre afferma che Forza Motorsport presenta altre novità importanti sul versante grafico. Stando alle analisi del video, inoltre ci sono anche segni di ricostruzione dell'immagine, v ...