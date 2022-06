Forza Italia si allea con Casapound | Elio Vito lascia il partito e si dimette da deputato

Pubblicità

elio_vito : A seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le m… - elio_vito : Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito. - elio_vito : Successivamente ho sperato, ho cercato, ho creduto che fosse ancora possibile una fase di confronto e discussione,… - fraddoc : RT @elio_vito: A seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimiss… - fabbry31101966 : @elio_vito Guardi, rispetto la sua decisione e tutte le sue idee, ma mi permetta di suggerirle di andare ad accasar… -

Vengo accusato dai dirigenti della miapolitica di essere atlantista ed europeista. ... Ricordo innanzitutto a me stesso che abbiamo precise responsabilità: in ballo c'è il futuro dell'e ..."Ho comunicato al presidente Berlusconi che sea Lucca conferma l'apparentamento con Casapound, lascerò il partito". Questo il laconico messaggio affidato a Twitter dell'onorevole Elio Vito di, che commenta l'...(Adnkronos) - Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. Sul tavolo ...“La rappresentanza di Forza Italia nelle venti città al voto in provincia di Catania è più che raddoppiata, a conferma di un trend elettorale in continua ascesa per il nostro partito. Siamo passati da ...