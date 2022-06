Forza il posto di blocco poi gli spari e il taser: paura in Vaticano (Di domenica 19 giugno 2022) L'inseguimento da film davanti al Vaticano. Il 39enne albanese, che non si era fermato all'alt, è stato neutralizzato dai carabinieri con un taser Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) L'inseguimento da film davanti al. Il 39enne albanese, che non si era fermato all'alt, è stato neutralizzato dai carabinieri con un

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? FORZA Matteo! ?? #Berrettini conquista un posto nelle semifinali del Queen's Club: 6-4 6-2 a Paul! #tennis - OndeFunky : Ed è l'unico posto dove è giusto essere domani sera (io purtroppo solo con il cuore perchè è il momento per me di a… - MrAndrewQ : #Centrodestra con #Casapound a #Lucca, #ElioVito lascia #ForzaItalia (e il posto da deputato). #iostoconElioVito… - gazzettaparma : Forza posto blocco vicino al Vaticano, sparano per fermarlo - massimoromanini : RT @DomaniGiornale: Silvio #Berlusconi ama definirsi un liberale, eppure c’è chi è costretto, proprio perché liberale, ad andarsene dal suo… -