"Forse non ci rivediamo". Un clamoroso divorzio: chi viene scaricato da Selvaggia Lucarelli (Di domenica 19 giugno 2022) Voci e prime conferme su un possibile e clamoroso divorzio, ovvero quello tra Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle. La blogger, infatti, prende parte al programma di Rai 1 dal 2016, da quando Milly Carlucci la chiamò nella giuria (nel 2014 ebbe un primo ruolo da opinionista). Ma l'anno prossimo, nel programma già riconfermato, Selvaggia potrebbe non esserci. Ad aprire il giallo è stata proprio lei, la diretta interessata, rispondendo a un utente che le chiedeva se avrebbe continuato ad essere sia giurata a Ballando, sia opinionista a PiazzaPulita e a Radio Capital. Ci rivediamo, Forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale", ha risposto Selvaggia. Insomma, in un programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Voci e prime conferme su un possibile e, ovvero quello trae Ballando con le Stelle. La blogger, infatti, prende parte al programma di Rai 1 dal 2016, da quando Milly Carlucci la chiamò nella giuria (nel 2014 ebbe un primo ruolo da opinionista). Ma l'anno prossimo, nel programma già riconfermato,potrebbe non esserci. Ad aprire il giallo è stata proprio lei, la diretta interessata, rispondendo a un utente che le chiedeva se avrebbe continuato ad essere sia giurata a Ballando, sia opinionista a PiazzaPulita e a Radio Capital. Cici, non ci, in ordine casuale", ha risposto. Insomma, in un programma ...

