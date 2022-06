Formula 1: Verstappen vince il Gran Premio del Canadà. Seconda la Ferrari di Sainz. Rimonta Leclerc: è quinto (Di domenica 19 giugno 2022) E' ancora Verstappen, ma la Ferrari gli va vicino. Infatti, la Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Canada. Ma sul circuito cittadino di Montreal è Seconda la Ferrari di Carlos Sainz, terza la Mercedes di Lewis Hamilton. Partita dal fondo della griglia nel Gp del Canada la Ferrari di Charles Leclerc chiude la Rimonta al quinto posto dietro alla Mercedes di Russell quarta. Sesta la Alpine di Ocon davanti al compagno di squadra Alonso e alla Alfa Romeo di Bottas L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) E' ancora, ma lagli va vicino. Infatti, la Red Bull di Maxha vinto ildi1 del Canada. Ma sul circuito cittadino di Montreal èladi Carlos, terza la Mercedes di Lewis Hamilton. Partita dal fondo della griglia nel Gp del Canada ladi Charleschiude laalposto dietro alla Mercedes di Russell quarta. Sesta la Alpine di Ocon davanti al compagno di squadra Alonso e alla Alfa Romeo di Bottas L'articolo proviene da Firenze Post.

