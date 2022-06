(Di domenica 19 giugno 2022) Le operazioni finanziarie con le valute continuano ad attrarre nuovi investitori in Italia. Il settore delonline è in forte crescita nel nostro paese da qualche anno a questa parte e secondo gli esperti del settore le potenzialità di crescita deldigitale non sono state ancora del tutto mostrate. Le piattaforme di trading hanno visto un aumento dei volumi scambiati e del numero totale di clienti e ciò ha consentito alle società che gestiscono queste piattaforme di implementare nuove funzionalità, reinvestendo parte dei profitti ottenuti attraverso le commissioni pagate dairs per le operazioni finanziarie. La crescita del settore in Italia ha spinto varie società finanziarie a interessarsi al nostro paese e attualmente chi è desideroso di investire nelha l’opportunità di optare per varie ...

Il Corriere della Città

Mercoledì è stata una giornata chiave per i mercati finanziari e il. La BCE ha tenuto un board d'emergenza per segnalare l'intenzione di difendere i bond più ...attesa per i prossimi mesiUSA ...L'economia del Regno Unito,l'altro, è molto legata al mondo finanziario in quanto a Londra ... Un periodo sicuramente caratterizzato da forte volatilità su estremi grafici sia suche su ... Forex: tra i broker migliori del momento etoro, iq options e trade.com Occhio, sul mercato del forex, al trend del dollaro e dell'euro, dopo le novità arrivate rispettivamente dalla Fed e dalla Bce. La Fed di Jerome Powell ha ...Il precedente mio articolo concludeva in questo modo: “La divisa europea tende a migliorare ulteriormente, ma non occorre abbassare la guardia in attesa della Bce e dei prossimi dati macro. Non dare m ...