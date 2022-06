“Fole nello zainetto” oggi a Gallipoli Parco Gondar (Di domenica 19 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A Gallipoli torna in scena in una versione inedita, in notturno in pineta, la magia delle fiabe di “Fole nello zainetto” di POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali. Nella “Pineta avventura” del Parco Gondar, si sposta alle ore 20 per le prossime domeniche di giugno e per le tre serate del 14, 15 e 16 luglio lo spettacolo, interattivo e nella natura, studiato e realizzato per portare gli spettatori alla scoperta dei segreti dei fratelli Grimm e dell’origine di molte loro grandi fiabe, da Hansel e Gretel a Cappuccetto rosso, da Raperonzolo a Biancaneve. Si tratta di un progetto riservato a bambini e famiglie in cui protagonista è proprio una coppia di attori in vivaci abiti ottocenteschi, i “fratelli Grimm” appunto, ormai caduti in miseria a ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Atorna in scena in una versione inedita, in notturno in pineta, la magia delle fiabe di “” di POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali. Nella “Pineta avventura” del, si sposta alle ore 20 per le prossime domeniche di giugno e per le tre serate del 14, 15 e 16 luglio lo spettacolo, interattivo e nella natura, studiato e realizzato per portare gli spettatori alla scoperta dei segreti dei fratelli Grimm e dell’origine di molte loro grandi fiabe, da Hansel e Gretel a Cappuccetto rosso, da Raperonzolo a Biancaneve. Si tratta di un progetto riservato a bambini e famiglie in cui protagonista è proprio una coppia di attori in vivaci abiti ottocenteschi, i “fratelli Grimm” appunto, ormai caduti in miseria a ...

