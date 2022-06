Fiorentina-Italiano, accordo trovato: cifre e dettagli del rinnovo (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto fatto per il rinnovo di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Nonostante le diverse voci degli ultimi giorni infatti, stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza viola e l’ex allenatore dello Spezia avrebbero raggiunto l’accordo ed è attesa la firma nel corso della settimana. Nella giornata di martedì è atteso un incontro per stabilire la durata del nuovo contratto, con il possibile accordo fino al 2025 oppure fino al 2024 con opzione per la stagione seguente. Lo stipendio dovrebbe essere di 1.7 milioni più bonus a stagione. Un prolungamento sicuramente meritato per quanto fatto nella sua prima stagione alla guida della Fiorentina, conclusa al settimo posto con il conseguente ritorno in Europa dopo diversi anni per ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto fatto per ildi Vincenzoalla guida della. Nonostante le diverse voci degli ultimi giorni infatti, stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza viola e l’ex allenatore dello Spezia avrebbero raggiunto l’ed è attesa la firma nel corso della settimana. Nella giornata di martedì è atteso un incontro per stabilire la durata del nuovo contratto, con il possibilefino al 2025 oppure fino al 2024 con opzione per la stagione seguente. Lo stipendio dovrebbe essere di 1.7 milioni più bonus a stagione. Un prolungamento sicuramente meritato per quanto fatto nella sua prima stagione alla guida della, conclusa al settimo posto con il conseguente ritorno in Europa dopo diversi anni per ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricuc… - tvdellosport : ??ESCLUSIVA: GELO FIORENTINA-ITALIANO Secondo quanto rivelato da @AlfredoPedulla , è calato il gelo tra la… - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | In settimana firme e annuncio del rinnovo di #Italiano: i dettagli - buggiaman : RT @NickCecca: Fiorentina-Italiano: come anticipato da @DiMarzio, tra martedì e mercoledì è attesa la firma sul nuovo contratto. Stavolta n… - IIViolaGomez : RT @pizzico76: Rinnovo di #Italiano e #Jovic in arrivo: direi 'e vissero insieme, #Ramadani e contenti' !! #Fiorentina -