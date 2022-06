Fiorentina, in chiusura il rinnovo di Italiano: tutti i dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) La Fiorentina e Italiano continueranno insieme anche la prossima stagione. Dopo i rumors sul rinnovo, ora l’accordo sembra imminente. La Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a formalizzare l’accordo per l’affare più importante della stagione. Il club viola è ad un passo dalla chiusura per il rinnovo contrattuale di Vincenzo Italiano. L’allenatore dei toscani è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 giugno 2022) Lacontinueranno insieme anche la prossima stagione. Dopo i rumors sul, ora l’accordo sembra imminente. Ladi Rocco Commisso è pronta a formalizzare l’accordo per l’affare più importante della stagione. Il club viola è ad un passo dallaper ilcontrattuale di Vincenzo. L’allenatore dei toscani è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

