Fiorentina, Di Marzio: “Deciso il futuro di Vincenzo Italiano: le ultime” (Di domenica 19 giugno 2022) Fiorentina Italiano – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Vincenzo Italiano. Ecco quanto affermato. “La Fiorentina e Vincenzo Italiano continueranno insieme. E’ stato infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto dell’allenatore ex Spezia, che proseguirà l’avventura con i viola. Da giorni la Fiorentina e Italiano erano i contatto per trovare l’intesa per un prolungamento del contratto con adeguamento. Il rinnovo di contratto non è mai stato in discussione per le parti in causa, che negli ultimi giorni sono rimaste in silenzio e hanno risolto gli ultimi dettagli che mancavano ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 giugno 2022)– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, suldi. Ecco quanto affermato. “Lacontinueranno insieme. E’ stato infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto dell’allenatore ex Spezia, che proseguirà l’avventura con i viola. Da giorni laerano i contatto per trovare l’intesa per un prolungamento del contratto con adeguamento. Il rinnovo di contratto non è mai stato in discussione per le parti in causa, che negli ultimi giorni sono rimaste in silenzio e hanno risolto gli ultimi dettagli che mancavano ...

