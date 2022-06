Finti poliziotti hanno rapinato un collezionista di orologi di lusso

Leggi su agi

(Di domenica 19 giugno 2022) AGI - È stato fermato da due uomini su un'autovettura scura che, dopo essersi, loderubato di una borsa con all'interno 50 mila euro in. È avvenuto questa mattina alle 8.30 nel quartiere romano San Lorenzo, all'altezza del Verano, dove un 70ennedi, stava andando al mercatino per gli scambi, quando è stato fermato e derubato da due persone. I ladri, dopo essersi accostati con l'auto alla vettura del 70enne, si sono qualificati come appartenenti alla polizia e loderubato di 100, tra cui un Rolex. I due sono poi fuggiti.