Final Fantasy Rebirth è il nuovo sequel che uscirà il prossimo anno (Di domenica 19 giugno 2022) Un regalo per le nozze d’argento di una delle saghe di videogiochi (di ruolo) più famose di sempre. Square Enix porta in dono ufficialmente il prossimo capitolo della saga del remake di Final Fantasy VII, annunciato proprio durante lo streaming per le celebrazioni del 25esimo anniversario di Final Fantasy VII. Final Fantasy – Adobe StockIl gioco si intitola Final Fantasy VII Rebirth e verrà lanciato come esclusiva per PS5 “il prossimo inverno”. Il remake si è concluso con un grande cliffhanger. Che ha preparato una storia ancora più coinvolgente, un’esperienza che promette davvero scintille. Ora il dettaglio. In un breve trailer, infatti, Square Enix ha rivelato parte del mondo al di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Un regalo per le nozze d’argento di una delle saghe di videogiochi (di ruolo) più famose di sempre. Square Enix porta in dono ufficialmente ilcapitolo della saga del remake diVII, annunciato proprio durante lo streaming per le celebrazioni del 25esimo anniversario diVII.– Adobe StockIl gioco si intitolaVIIe verrà lanciato come esclusiva per PS5 “ilinverno”. Il remake si è concluso con un grande cliffhanger. Che ha preparato una storia ancora più coinvolgente, un’esperienza che promette davvero scintille. Ora il dettaglio. In un breve trailer, infatti, Square Enix ha rivelato parte del mondo al di ...

Pubblicità

ABCClassic : #64 Final Fantasy series by Nobuo Uematsu. #Classic100 - infoitscienza : Final Fantasy VII Remake è sbarcato su Steam, con un prezzo particolare - infoitscienza : Final Fantasy VII Rebirth, ci sono buone notizie per chi non ha finito Remake - infoitscienza : Un'opera d'arte per celebrare il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII - Mikkeyy_Dee : 1.) Final Fantasy VII 2.) Final Fantasy X 3.) Final Fantasy IX 4.) Final Fantasy VI 5.) Final Fantasy XII -