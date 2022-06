Festa della Musica, martedì a Napoli la Fanfara dei Carabinieri (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – martedì prossimo, 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, la Fanfara dei Carabinieri si esibirà lungo le strade del centro di Napoli. Partirà alle 18 da piazza Carità e percorrerà via Toledo, fino a piazzetta Augusteo. Lì salirà a bordo della Funicolare e concludere la marcia in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. A bordo della Funicolare sarà intonata la celebre canzone napoletana ‘Funiculì Funiculà’, scritta nel 1880 e il cui testo fu ispirato alla inaugurazione, avvenuta l’anno prima, della Funicolare del Vesuvio che conduceva sulla cima del vulcano L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoprossimo, 21 giugno, in occasione, ladeisi esibirà lungo le strade del centro di. Partirà alle 18 da piazza Carità e percorrerà via Toledo, fino a piazzetta Augusteo. Lì salirà a bordoFunicolare e concludere la marcia in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. A bordoFunicolare sarà intonata la celebre canzone napoletana ‘Funiculì Funiculà’, scritta nel 1880 e il cui testo fu ispirato alla inaugurazione, avvenuta l’anno prima,Funicolare del Vesuvio che conduceva sulla cima del vulcano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

