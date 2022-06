Fermo | Casina delle Rose lontana dalle possibilità del Comune Il sindaco la mette sul mercato e chiama gli imprenditori

Pubblicità

Carlino_Fermo : 'La Casina delle Rose deve restare pubblica' -

corriereadriatico.it

- Scade il prossimo primo agosto l'avviso di procedura aperta per l'alienazione delladelle Rose al Girfalco, pubblicato nella sezione bandi e gare del sito comunale www.comune..it (......CF Scadrà il prossimo primo agosto l'avviso di procedura aperta per l'alienazione delladelle Rose al Girfalco, pubblicato nella sezione bandi e gare del sito comunale www.comune..it ( ... Fermo, Casina delle Rose lontana dalle possibilità del Comune. Il sindaco la mette sul mercato e chiama gli im C’è tempo fino al primo agosto per presentare la domanda relativa all’acquisto dell’immobile al Girfalco. Obbligatorio fare prima un sopralluogo ...FERMO - Scade il prossimo primo agosto l’avviso di procedura aperta per l’alienazione della Casina delle Rose al Girfalco, pubblicato nella sezione bandi e gare del sito ...