Femminicidio a Novoli Lecce | uomo trovato morto dopo aver ucciso la moglie a coltellate

(Di domenica 19 giugno 2022)), Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa ada suo marito Matteo Verdesca (Anche lui 38). L’, cheilsi era dato alla fuga, è statoalcune ore. Sabato 28 giugno 2022, attorno alle otto di sera, i due erano stati visti con i figli nella piazza del paese, per la festa di San Luigi. L’assasinio della donna sarebbe avvenuto successivamente, nell’abitazione delal coppia, attorno alle due di notte. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. Vi raccomandiamo... “Voglio tornare a essere felice”: nasce la rete di supporto per orfani di...

Pubblicità

Radio1Rai : ??#Femminicidio Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi si è allontanato da casa… - defrancescolore : RT @CislLecce: Stanotte #Donatella, una giovane donna di #38anni, è stata barbaramente uccisa dal marito. Un altro drammatico #femminicidi… - Nena_Nina_Schi : RT @Vin_Spinola: Un altro #femminicidio!!! E' stato trovato cadavere l'uomo di 38 anni che ha ucciso la moglie coetanea con una coltellata… - magzinemag : #Femminicidio nella notte in provincia di Lecce: accoltella la moglie e fugge, ritrovato carbonizzato nella sua aut… - AdaChirizzi : RT @CislLecce: Stanotte #Donatella, una giovane donna di #38anni, è stata barbaramente uccisa dal marito. Un altro drammatico #femminicidi… -

I loro figli di 2 e 7 anni erano in casa, a, in provincia di Lecce: dormivano ignari. Subito dopo il folle gesto, l'uomo si è dato alla fuga e si è tolto la vita. Il suo corpo è stato ...A parlare è il primo cittadino di, Marco De Luca, che con ha diffuso una nota stampa per annunciare il lutto cittadino. La cittadina questa mattina ha avuto un brusco e doloroso risveglio: la ...Terribile vicenda quella avvenuta nella serata di ieri a Novoli. L'ennesimo brutale femminicidio. L'uomo è stato ritrovato carbonizzato.Ancora un femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione ...