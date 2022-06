Fdi: Mollicone, 'la Repubblica dell'odio' con soldi aziende di Stato (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Presenteremo un question time in commissione Cultura ed editoria per chiedere la verifica e l'eventuale blocco delle sponsorizzazioni da parte di Fs ed Eni (di proprietà statale o partecipate da fondi pubblici) al Festival di Repubblica a Bologna dove sono andati inscena una serie di attacchi senza contraddittorio contro Fdi e Giorgia Meloni. Il Direttore Molinari e il Gruppo Gedi prendano le distanze e si scusino". Così Federico Mollicone, responsabile nazionale cultura di Fdi e capogruppo Fdi Commissione cultura ed editoria Camera dei Deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Presenteremo un question time in commissione Cultura ed editoria per chiedere la verifica e l'eventuale bloccoe sponsorizzazioni da parte di Fs ed Eni (di proprietà statale o partecipate da fondi pubblici) al Festival dia Bologna dove sono andati inscena una serie di attacchi senza contraddittorio contro Fdi e Giorgia Meloni. Il Direttore Molinari e il Gruppo Gedi prendano le distanze e si scusino". Così Federico, responsabile nazionale cultura di Fdi e capogruppo Fdi Commissione cultura ed editoria Camera dei Deputati.

Pubblicità

TV7Benevento : Fdi: Mollicone, 'la Repubblica dell'odio' con soldi aziende di Stato - - TV7Benevento : Amministrative: Mollicone (Fdi), 'schiumano di rabbia per la crescita di Meloni' - - FratellidItalia : RT @fmollicone: Sport, Mollicone (FdI): “Inserirlo in Costituzione è battaglia storica della destra” - fmollicone : Sport, Mollicone (FdI): “Inserirlo in Costituzione è battaglia storica della destra” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Sport, Mollicone (FdI): “Inserirlo in Costituzione è battaglia storica della destra” -