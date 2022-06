(Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutispiega il suopasso in avanti come protagonista attivo del Partito e analizza la situazione delicata del territorio. Già sindaco di Benevento dal 2006 al 2016 e militante del Partito Democratico dal 2008, ha ritenuto maturi i tempi per tornare ad essere protagonista attivo della politica nel. Preoccupato dalla attuale situazione sociale e forte della sua esperienza pregressa maturata nel territorio, ritiene di poter dare un buon contributo e desidera lavorare con Cacciano a uncorso del PD. “Credo che anche il mio spirito critico, sempre interno al PD, sia stato e sarà apprezzato”. “Era il momento di scendere inperché andava rotto il ‘’ di, ...

Ha nominato contestualmente un nuovo Vice Segretario Provinciale Vicario nella persona di, sindaco di Benevento dal 2006 al 2011 e militante del Partito Democratico dal 2008. La ... Fausto Pepe nuovo vicario del Pd Sannio: "In campo per rompere il sortilegio di Mastella" L'ex sindaco di Benevento, Fausto Pepe, nuovo vice segretario provinciale vicario del Pd. La nomina ieri della sede dei democratici sanniti al corso Garibaldi. Alla riunione allargata alla segreteria ..."Sulla vicenda del Presidente Vigorito e del Benevento calcio, sono stato sino ad ora in doveroso silenzio. Le ultime affermazioni del Sindaco Mastella però mi inducono ad alcune considerazioni. Non p ...