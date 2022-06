Fatture false da ditte-fantasma, sequestrati 2,8 milioni di euro (Di domenica 19 giugno 2022) FIRENZE – La guardia di finanza di Firenze ha dato esecuzione a un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 2,8 milioni di euro, disposto dal gip del tribunale verso un commerciante cinese, titolare di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, per aver utilizzato nell’impresa Fatture per oltre 4,4 mln relative a operazioni inesistenti. Le Fatture sarebbero state ‘fabbricate’ da aziende-fantasma, senza libri contabili e senza fare dichiarazioni dei redditi, di altri cinesi. L’indagine è stata condotta dalle Fiamme Gialle della tenenza di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, ed è stata avviata sulla base di una serie di elementi informativi raccolti nel corso di attività di natura tributaria che inducevano a ipotizzare che oltre 20 imprese fornitrici, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) FIRENZE – La guardia di finanza di Firenze ha dato esecuzione a un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 2,8di, disposto dal gip del tribunale verso un commerciante cinese, titolare di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, per aver utilizzato nell’impresaper oltre 4,4 mln relative a operazioni inesistenti. Lesarebbero state ‘fabbricate’ da aziende-, senza libri contabili e senza fare dichiarazioni dei redditi, di altri cinesi. L’indagine è stata condotta dalle Fiamme Gialle della tenenza di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, ed è stata avviata sulla base di una serie di elementi informativi raccolti nel corso di attività di natura tributaria che inducevano a ipotizzare che oltre 20 imprese fornitrici, ...

