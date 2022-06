‘Fateci vedere i nostri figli’: prendono una bombola e minacciano di far saltare in aria casa (FOTO) (Di domenica 19 giugno 2022) Momenti di paura nella mattina di oggi, 19 giugno ad Ardea, nel quartiere Colle Romito. Una coppia di coniugi ha preso una bombola e con questa hanno minacciato di far saltare l’abitazione dove vivono. “Rivogliamo le nostre figlie” Il trambusto è iniziato intorno alle 9:30. Grida altissime che hanno fatto allarmare i vicini. “Facciamo saltare tutto in aria”, hanno minacciato. I due, una coppia che vive in via di Colle Romito, sono disperati. Un mese fa sono intervenuti i servizi sociali e hanno portato via le loro due figlie, di 13 e 17 anni. E con loro la nipotina di 3 anni, figlia della 17enne. Da allora non le hanno più viste. “Se non ci fate vedere le nostre figlie ci ammazziamo, facciamo esplodere la bombola“, hanno proseguito con le minacce. Da giorni i vicini li sentivano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) Momenti di paura nella mattina di oggi, 19 giugno ad Ardea, nel quartiere Colle Romito. Una coppia di coniugi ha preso unae con questa hanno minacciato di farl’abitazione dove vivono. “Rivogliamo le nostre figlie” Il trambusto è iniziato intorno alle 9:30. Grida altissime che hanno fatto allarmare i vicini. “Facciamotutto in”, hanno minacciato. I due, una coppia che vive in via di Colle Romito, sono disperati. Un mese fa sono intervenuti i servizi sociali e hanno portato via le loro due figlie, di 13 e 17 anni. E con loro la nipotina di 3 anni, figlia della 17enne. Da allora non le hanno più viste. “Se non ci fatele nostre figlie ci ammazziamo, facciamo esplodere la“, hanno proseguito con le minacce. Da giorni i vicini li sentivano ...

