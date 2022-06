Fabregas in Serie A: la pazza idea del presidente scatena i tifosi (Di domenica 19 giugno 2022) Terminato la sua avventura al Monaco per Cesc Fabregas potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi: su di lui una squadra di Serie A. Cesc Fabregas è stato uno dei calciatori maggiormente protagonisti dell’ultimo decennio ventennio calcistico. Tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, il centrocampista spagnolo ha portato a casa svariati trofei nazionali e internazionali, oltre naturalmente ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 giugno 2022) Terminato la sua avventura al Monaco per Cescpotrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi: su di lui una squadra diA. Cescè stato uno dei calciatori maggiormente protagonisti dell’ultimo decennio ventennio calcistico. Tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, il centrocampista spagnolo ha portato a casa svariati trofei nazionali e internazionali, oltre naturalmente ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Giampaolesimo : @VaneJuice2 Fabregas a Lecce prende tutti i centrocampisti della Serie A, li prende per mano ed insegna come si gioca a calcio - lorenzrulez : @Giamssss @Digreeee Fabregas in Serie A dominerebbe ancora oggi -