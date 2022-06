F1:Canada; Ferrari Leclerc rimonta fino al 5/o posto (Di domenica 19 giugno 2022) Partita dal fondo della griglia nel Gp del Canada la Ferrari di Charles Leclerc chiude la rimonta al quinto posto dietro alla Mercedes di Russell quarta. Sesta la Alpine di Ocon davanti al compagno di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Partita dal fondo della griglia nel Gp delladi Charleschiude laal quintodietro alla Mercedes di Russell quarta. Sesta la Alpine di Ocon davanti al compagno di ...

Pubblicità

Jackcunial : RT @contrasti_sport: ?? Max #Verstappen ormai sembra avere preso l'abbrivio giusto per riconfermarsi, grazie anche al contributo non necessa… - contrasti_sport : ?? Max #Verstappen ormai sembra avere preso l'abbrivio giusto per riconfermarsi, grazie anche al contributo non nece… - alessiolabbe : RT @FormulaPassion: #F1 | Dopo le abbondanti sostituzioni effettuate in Canada, Ferrari può contare su un bacino di ricambi per i prossimi… - AlessandroSala1 : ??#SalaStampaRacing #F1 #TechF1 #CanadianGP??Il pensiero del Signor Rossi. F1 Gp Canada Il punto sulla corsa e su Fer… - Fresatura_Bo : Formula 1, Verstappen vince anche in Canada. Seconda la Ferrari di Sainz -