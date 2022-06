F1, Toto Wolff si scaglia contro Binotto e Horner sulla questione ‘porpoising’ (Di domenica 19 giugno 2022) Nervi tesi in Formula 1, dove la questione ‘porpoising‘ ha suscitato numerose polemiche, creando una spaccatura tra Mercedes e gli altri team. A riportarlo è la BBC, che parla di una litigata tra Toto Wolff e gli altri team principal, Binotto e Horner su tutti. “In questo sport tutti cercano di mantenere un vantaggio competitivo, ma questa volta si è andati oltre. I team principal tentano di manipolare quello che viene detto e inseguono giochi politici mentre la FIA è alla ricerca di una soluzione per risolvere questo problema. Tutto ciò è assurdo – ha tuonato Toto – Ogni singolo pilota ha detto di aver sofferto a Baku e di aver incontrato difficoltà a controllare la monoposto in pista. La stessa situazione si sta verificando qui in Canada e non coinvolge solamente ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Nervi tesi in Formula 1, dove la‘porpoising‘ ha suscitato numerose polemiche, creando una spaccatura tra Mercedes e gli altri team. A riportarlo è la BBC, che parla di una litigata trae gli altri team principal,su tutti. “In questo sport tutti cercano di mantenere un vantaggio competitivo, ma questa volta si è andati oltre. I team principal tentano di manipolare quello che viene detto e inseguono giochi politici mentre la FIA è alla ricerca di una soluzione per risolvere questo problema. Tutto ciò è assurdo – ha tuonato– Ogni singolo pilota ha detto di aver sofferto a Baku e di aver incontrato difficoltà allare la monoposto in pista. La stessa situazione si sta verificando qui in Canada e non coinvolge solamente ...

