F1 su TV8, GP Canada 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’odierna giornata di domenica 19 giugno la Formula Uno tornerà a vivere il Gran Premio del Canada. Sono infatti passati tre anni dall’ultima volta in cui il Circus ha fatto tappa nell’iconografico tracciato di Montreal, edificato sull’isola artificiale denominata “Ile de Notre Dame. Questo lembo di terra venne creato a metà anni ’60 in vista dell’esposizione universale del 1967. Successivamente è stato utilizzato per ospitare diversi appuntamenti dei Giochi olimpici 1976, mentre ormai dal 1978 è teatro del GP di F1. Chissà se la tradizione del Wall of Champions verrà rinverdita da qualche nuovo botto blasonato. Tutto cominciò nella famigerata edizione del 1999, durante la quale tre diversi Campioni del Mondo, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Damon Hill, andarono a sbattere contro il muro dell’ultima curva, dove capeggia la scritta “Bienvenue au Quebec” ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’odierna giornata di domenica 19 giugno la Formula Uno tornerà a vivere il Gran Premio del. Sono infatti passati tre anni dall’ultima volta in cui il Circus ha fatto tappa nell’iconografico tracciato di Montreal, edificato sull’isola artificiale denominata “Ile de Notre Dame. Questo lembo di terra venne creato a metà anni ’60 in vista dell’esposizione universale del 1967. Successivamente è stato utilizzato per ospitare diversi appuntamenti dei Giochi olimpici 1976, mentre ormai dal 1978 è teatro del GP di F1. Chissà se la tradizione del Wall of Champions verrà rinverdita da qualche nuovo botto blasonato. Tutto cominciò nella famigerata edizione del 1999, durante la quale tre diversi Campioni del Mondo, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Damon Hill, andarono a sbattere contro il muro dell’ultima curva, dove capeggia la scritta “Bienvenue au Quebec” ...

