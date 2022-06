F1, Sergio Perez si ritira nel GP del Canada: ritiro Red Bull, Verstappen trema (Di domenica 19 giugno 2022) Colpo di scena nel corso del nono giro del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Montreal. Una Red Bull si è fermata in pista: Sergio Perez è rimasto appiedato, tradito da un problema di affidabilità della sua monoposto. Il messicano era andato a sbattere contro il muro durante il Q2 delle qualifiche e oggi era scattato dalla 13ma piazzola, quando ha dovuto alzare la bandiera bianca era in zona punti. Si tratta di una pessima notizia per Max Verstappen. Il Campione del Mondo si trovava al comando della gara quando il compagno di squadra si è dovuto ritirare, il leader della classifica generale non può dormire sonni tranquilli perché teme che anche la sua monoposto possa fargli un brutto scherzo. I commissari di gara hanno ordinato una virtual safety ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Colpo di scena nel corso del nono giro del GP del2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Montreal. Una Redsi è fermata in pista:è rimasto appiedato, tradito da un problema di affidabilità della sua monoposto. Il messicano era andato a sbattere contro il muro durante il Q2 delle qualifiche e oggi era scattato dalla 13ma piazzola, quando ha dovuto alzare la bandiera bianca era in zona punti. Si tratta di una pessima notizia per Max. Il Campione del Mondo si trovava al comando della gara quando il compagno di squadra si è dovutore, il leader della classifica generale non può dormire sonni tranquilli perché teme che anche la sua monoposto possa fargli un brutto scherzo. I commissari di gara hanno ordinato una virtual safety ...

