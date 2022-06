F1, perché Fernando Alonso è stato penalizzato: la nuova posizione dello spagnolo (Di domenica 19 giugno 2022) Colpo di scena a Montreal! Ormai quasi due ore dopo la conclusione del Gran Premio del Canada 2022 è arrivata infatti una penalità per Fernando Alonso da parte del Collegio dei Commissari. Lo spagnolo dell’Alpine, straordinario ieri in qualifica con il secondo posto sul bagnato, quest’oggi è stato sfortunato con la strategia e ha tagliato il traguardo in settima posizione subito alle spalle del compagno di squadra Esteban Ocon. Il 40enne di Oviedo è stato però punito dagli steward per una difesa troppo aggressiva a due giri dalla fine nei confronti dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, in cui ha cambiato direzione più di una volta in rettilineo costringendo il finlandese addirittura ad alzare il piede dall’acceleratore per evitare il contatto. F1, Mattia Binotto: “Con i nuovi motori ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Colpo di scena a Montreal! Ormai quasi due ore dopo la conclusione del Gran Premio del Canada 2022 è arrivata infatti una penalità perda parte del Collegio dei Commissari. Lodell’Alpine, straordinario ieri in qualifica con il secondo posto sul bagnato, quest’oggi èsfortunato con la strategia e ha tagliato il traguardo in settimasubito alle spalle del compagno di squadra Esteban Ocon. Il 40enne di Oviedo èperò punito dagli steward per una difesa troppo aggressiva a due giri dalla fine nei confronti dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, in cui ha cambiato direzione più di una volta in rettilineo costringendo il finlandese addirittura ad alzare il piede dall’acceleratore per evitare il contatto. F1, Mattia Binotto: “Con i nuovi motori ...

